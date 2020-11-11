Карантин выходного дня критикуют нардепы — «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

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Карантин выходного дня раскритиковали парламентарии — идею Министерства здравоохранения, которую 11 ноября рассмотрят на заседании правительства, не поддерживают некоторые нардепы из «Слуги народа» и «Голоса».

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца… Карантин выходного дня в свое время применялся в Турции. Все сводилось к гигантским очередям в магазины в пятницу вечером. Это конечно имело обратный от ожидаемого эффект в плане препятствования распространению пандемии коронавируса, — написал в среду нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко.

По его словам, карантин выходного дня в соседней Турции достаточно быстро отменили.

Если инкубационный период коронавирусной инфекции от семи до 21 дня, то логика подсказывает, что прервать стремительное распространение может только полный карантин продолжительностью три-четыре недели, — рассуждает Яременко.

Нардеп добавил, что с продуманной системой компенсаций жесткий локдаун «можно попробовать пережить». «Слуга» считает непонятным эффект от двухдневных «перерывов».

Раскритиковали карантин выходного дня и в «Голосе». По словам нардепа Соломии Бобровской, девять месяцев власть не готовилась ко второй волне коронавируса.

Занимались чем угодно — только не этим. Даже можно было главе Минздрава идти в Одесский облсовет — времени же хватает на все, — напомнила Боборовская об участии Степанова в местных выборах.

По ее словам, сейчас Минздрав хочет спасти украинскую медицину от коллапса за счет полного уничтожения украинского бизнеса.

Кафе, рестораны, парикмахерские, выжившие весной и не обанкротившиеся — предлагают добить осенью. Поможет ли карантин выходного дня остановить рост заболеваемости? По моему мнению, нет… А по бизнесу такие ноу-хау ударят безумно. 80% выручки кафе и ресторанов приходится именно на выходные. Так же и магазины одежды, — убеждена парламентарий.

Она добавила, что основные источники передачи вируса никуда не исчезнут в будни.

У нас могут быть ровные дороги, по которым некому будет ездить. Просто денег не будет: ни на поездки, ни на развлечения, можем перерезать на остановках ленты, а медики будут терять силы и здоровье прямо в больницах, — резюмировала Бобровская.



Напомним, ранее Министерство здравоохранения заявило, что для борьбы с пандемией коронавируса в Украине необходимо ввести локдаун на выходные. Такой вариант карантина в предусматривает работу в субботу и воскресенье исключительно продуктовых магазинов, аптек, транспорта, автозаправочных станций и ветеринарных аптек. Будут закрыты ТРЦ, а ресторанам и кафе позволят работать только навынос.