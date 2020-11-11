Карантин выходного дня собрался утверждать Кабмин

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Карантин выходного дня собрался вводить Кабинет министров на заседании 11 ноября. Дебаты обещают быть бурными, поскольку не все в правительстве одобряют идею Минздрава, а по стране прокатилась волна протестов.

Кабмин рассмотрит изменения в постановлении № 641, предусматривающие усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство после консультаций с бизнесом и экспертами избрало такую ​​модель карантинных мероприятий, которая обеспечит баланс между функционированием экономики и недопущением перегрузки медицинской системы. Ранее против новой формы карантина выступило Министерство культуры.

В выходные дни — с 00.00 субботы до 00.00 понедельника — будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки, автозаправочные станции. Рестораны, кафе или другие питания будут работать исключительно на вынос.

Кроме того, правительство планирует забрать средства на строительство дорог для обеспечения больниц кислородом. Министры рассмотрят постановление, которым планируют сократить объем расходов развития по программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 895 млн грн и увеличить расходы по программе «Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19» на 895 млн грн. А уже из коронавирусного фонда эти средства планируется выделить Министерству здравоохранения для обеспечения организации подачи кислорода для 22 тыс. коек.