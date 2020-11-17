Вилкул снялся с выборов в Кривом Роге в пользу ОПЗЖ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146624-vilkul-snyalsya-s-vyborov-v-krivom-roge-v-polzu-opzj-video.html

Ракурс

Юрий Вилкул, действующий мэр Кривого Рога, заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов 22 ноября по состоянию здоровья.

Вилкул баллотировался от блока «Украинская перспектива». Об этом он сказал в своем видеообращении.

Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я к сожалению, не становился моложе… Здоровье начало подводить. Осознавая огромную ответственность перед жителями Кривого Рога, я не смогу участвовать во втором туре выборов, — сказал Вилкул.

Он сообщил, что во втором туре выборов поддерживает кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в первом туре был третьим. Таким образом он проходит во второй тур.

Вилкул набрал самое большое количество голосов избирателей в первом туре 25 октября. Второй тур местных выборов в Кривом Роге состоится 22 ноября.

К слову, 71-летнего Вилкула госпитализировали 13 ноября. Врачи говорят, что у него проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, повторное голосование 15 ноября прошло в семи городах Украины. Как показали данные ЦВК, избиратели в этих населенных пунктах прогуляли второй тур — явка составила от 19 до 35%. Средняя явка на выборах мэров (повторное голосование) составляла 24,0%.