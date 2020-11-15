Избиратели прогуляли второй тур — явка в семи городах составила от 19 до 35%

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Ракурс

Повторное голосование 15 ноября прошло в семи городах Украины. Как показали данные ЦВК, избиратели в этих населенных пунктах прогуляли второй тур — явка составила от 19 до 35%.

Средняя явка на выборах мэров (повторное голосование) составляла 24,0%. Это на 8% меньше, чем была явка в этих городах 25 октября этого года.

Итак, явка сегодня составила:

Луцк — 25,96%;

Краматорск — 23,14%;

Украинка — 31,46%;

Одесса — 25,14%;

Сумы — 19,02%;

Херсон — 20,89%;

Каменец-Подольский — 34,29%.

По предварительной информации Луцкой городской ТИК, которую сообщили представителям гражданской сети ОПОРА, отдать свои голоса состоянию на 20.00 на участки пришли 44 тыс. 609 человек. Поэтому процент явки составил 25,95.

Результаты голосования должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.