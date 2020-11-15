Виборці прогуляли другий тур — явка у семи містах склала від 19 до 35%

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Місцеві вибори 15 листопада тривали у семи містах України. Як показали дані Центральної виборчої комісії, виборці в цих населених пунктах загалом прогуляли другий тур — явка у семи містах склала від 19 до 35%.

Сьогодні середня явка на виборах міських голів (повторне голосування) становила 24,0%. Це на 8% менше, ніж була явка у цих містах 25 жовтня цього року.

Отже, явка сьогодні становила:

Луцьк — 25,96%;

Краматорськ — 23,14%;

Українка — 31,46%;

Одеса — 25,14%;

Суми — 19,02%;

Херсон — 20,89%;

Кам’янець-Подільський — 34,29%;

За попередньою інформацією Луцької міської ТВК, яку повідомили представникам громадянської мережі ОПОРА, віддати свої голоси станом на 20.00 на дільниці прийшло 44 тис. 609 осіб. Тож відсоток явки склав 25, 95.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.