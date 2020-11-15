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Ракурс
Геннадій Труханов та Микола Скорик. Фото: Страна

Вибори мера Одеси — екзит-пол назвав переможця голосування (ТАБЛИЦЯ)

15 лис 2020, 21:20
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Другий тур виборів міського голоси Одеси відбувся 15 листопада. За попередніми даними, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов.

Станом на 20.00 у Труханова 56,7% голосів, а у його суперника — представника «Опозиційної платформи — За життя» Миколи Скорика — 40,9%. Ще 2,6% виборців взагалі викреслили обох або зіпсували бюлетень. Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

А екзит-пол КМІС на 17.00 свідчив, що за Труханова проголосували 55,1%, за Скорика — 42,8% виборців.

Зазначається, що вибірка була репрезентативна для Одеси в цілому й станом на 20.00 було опитано 2 тис. 126 респондентів на 40 виборчих дільницях. Соціологи застосували методика «таємного голосування», а рівень кількості виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні становить 65.9%. У КМІС наголошують, що похибка вибірки не має перевищувати 3−4%.


Труханов лідирує на виборах. Таблиця: kiis.com.ua

Нагадаємо, 15 листопада вулицями Одеси пересувалися автомобілі із гучномовцями з яких лунали заклики прийти на виборчі дільниці та агітаційні гасла одного із кандидатів.

Джерело: Ракурс


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