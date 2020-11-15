Геннадий Труханов и Николай Скорик. Фото: Страна

https://racurs.ua/n146529-vybory-mera-odessy-ekzit-pol-nazval-pobeditelya-golosovaniya-tablica.html

Ракурс

Второй тур выборов городского голоса Одессы состоялся 15 ноября. По предварительным данным, побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.

По состоянию на 20.00 у Труханова 56,7% голосов, а у его соперника — представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика — 40,9%. Еще 2,6% избирателей вообще вычеркнули обоих или испортили бюллетень. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС).

А экзит-пол КМИС на 17.00 свидетельствовал, что за Труханова проголосовали 55,1%, за Скорика — 42,8% избирателей.

Отмечается, что выборка была репрезентативна для Одессы в целом и по состоянию на 20.00 было опрошено 2 тыс. 126 респондентов на 40 избирательных участках. Социологи применили методику «тайного голосования», а уровень количества избирателей, согласившихся принять участие в опросе составляет 65.9%. В КМИС отмечают, что погрешность выборки не должна превышать 3−4%.

Напомним, 15 ноября по улицам Одессы передвигались автомобили с громкоговорителями из которых звучали призывы прийти на избирательные участки и агитационные лозунги одного из кандидатов.