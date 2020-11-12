Местные выборы 2020. Фото: Ракурс

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Ракурс

Местные выборы 2020 еще не закончены, во многих городах лидерам предстоит побороться за кресло городского головы. В это воскресенье второй тур пройдет в Одессе, Краматорске, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Украинке. 22 ноября — в Кривом Роге, Днепре, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Львове, Полтаве, Ровно, Николаеве, Броварах.

Однако уже можно делать определенные выводы по итогам местных выборов. Мы решили задать специалистам — известным политологам и политтехнологам — три простых вопроса:

Что стало самой большой удачей местных выборов? Что стало самым впечатляющим провалом на выборах-2020? Что стало самой большой неожиданностью местных выборов?

На вопросы отвечают:

Владимир Фесенко , политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», автор множества научных публикаций и учебников по политологии;

Олег Постернак , политтехнолог, специалист по избирательным кампаниям, руководитель Центра политической разведки;

Денис Богуш, политтехнолог, специалист в области манипулятивных и PR-технологий, защиты от информационных атак, официальный представитель Международной ассоциации паблик рилейшнз (IPRA) в Украине, один из разработчиков избирательной кампании Виктора Ющенко.

Самая большая удача местных выборов 2020

Владимир Фесенко: «Самая большая удача в том, что местные выборы прошли вовремя (еще до пика эпидемии) и относительно спокойно. Согласно нашей политической логике — все могло быть и хуже».

Олег Постернак: «Местные выборы — это особая атмосфера, где пересекаются одновременно кампании нескольких уровней, видов, подходов. Самой большой удачей стали тщательно продуманные технологии мобилизации своего электората, которые задействовали ресурсные кандидаты и партийные бренды. В условиях прогнозируемой в 35‒38% явки это стало гарантированным входным билетом для получения избирательной квоты и распределения мандатов. Благодаря этому успешно выступили многие местные проекты.

Наиболее успешные избирательные кампании были у команд «Украинской стратегии Гройсмана» в Винницкой области, «Нам тут жить» в Херсоне, «Блока Кернеса — Успешный Харьков» в Харькове, «Доверяй делам» в Одессе и «Удара» в Киеве. Из мэрских кампаний особо следует отметить действующих мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого, Киева, Харькова, Винницы. Действующим мэрам было чем отчитываться перед громадами, а конкретные полезные для всей громады результаты — лучшая агитация».

Денис Богуш: «Если говорить об удаче, о победе, то стоит уточнить — чьей? Однозначно выиграли мэры больших городов, в чье распоряжение поступили огромные бюджеты, с которыми они могут занимать независимую позицию относительно центральной власти. Они — несомненные победители этих выборов».

Самый большой провал

Владимир Фесенко: «Самая большая неудача нынешних местных выборов — явка избирателей. В этот раз был поставлен рекорд: минимальное количество избирателей за всю историю. И боюсь, что не последний». (Согласно данным ЦИК, явка составила 36,88% — намного ниже, чем на предыдущих местных выборах. — Ред.)

Олег Постернак: «Провал — запутанная, непрактичная и совершенно абсурдная избирательная система. Зачем на уровне сельских, поселковых и городских общин до 90 тыс. выбирать по пропорциональной системе, осталось загадкой для многих избирателей. Изначально нормы Избирательного кодекса предусматривали, что в общинах до 90 тыс. избирателей должна была быть многомандатная мажоритарка (кстати, и к ней есть вопросы), но потом порог опустили до 10 тыс. избирателей, фактически окунув маленькие общины в процесс насильственной «партизации».

Также провалом будем считать так называемые открытые списки. Однозначно, финальная очередность больше половины избранных депутатов была определена именно партиями, а не избирателями. Кандидатов, преодолевших минимум в 25% квоты, — единицы. Разумно было бы выборы в районные и областные советы проводить на пропорциональной основе, а выборы во все сельские, поселковые и городские советы — по одномандатной мажоритарке, как в 2010 году. Это два разных уровня местного самоуправления, требующие разных подходов».

Денис Богуш: «Самую большую неудачу потерпел президент и его политсила. Они потеряли власть, не взяв ни одну большую фракцию нигде».

Самая большая неожиданность местных выборов

Владимир Фесенко: «Особых сюрпризов по итогам не было. Можно говорить лишь о том, что стало несколько неожиданным — например, о победе Виталия Кличко в Киеве уже в первом туре, да еще с филигранным преодолением рубежа в 50% голосов избирателей».

Олег Постернак: «Самой большой неожиданностью этих выборов стало массовое, безнаказанное и наглое корректирование результатов голосования путем злоупотребления процедуры обжалования, негласного влияния на членов комиссии, их подкупа.

Как никогда огромную роль играл и будет играть фактор контроля за большинством избирательных комиссий, в особенности территориальных. Несмотря на усиление ответственности за подкуп избирателя, продолжали беспрепятственно функционировать избирательные пирамиды и сетки, являющиеся действенным механизмом обеспечения нужного голосования в условиях низкой явки. Массово использовалась технология бесконечного уточнения протоколов итогов голосования, в результате которой партиям удавалось протащить нужные корректировки итоговых цифр. В условиях минимальных отрывов и перевесов это порой кардинально меняло итог волеизъявления.

До сих пор просто вопиющая ситуация с установлением результатов голосования в Черновицкий городской совет. Скандалом обернулись выборы в Броварах. Там админсуд признал выборы Броварского городского головы и совета не состоявшимися и обязал провести повторные выборы из-за всплывших внезапно в день голосования фактов присвоения всем бюллетеням и контрольным талонам уникальных номеров, что фактически нарушило тайну голосования.

Самими «трэшовыми» выборами, пожалуй, будем считать выборы Каролино-Бугазской общины. Они сопровождались постоянными скандалами в комиссии, массовыми нарушениями. И в то время, как еще только считали голоса, новые депутаты уже успели собраться и даже принять присягу. Админсуд признал несостоявшимися выборы сельского головы Каролино-Бугазской общины и обязал местную территориальную избирательную комиссию провести повторные выборы».

Денис Богуш: «Все было ожидаемо и предсказуемо. Если для кого-то итоги выборов стали сюрпризом, это странно. Например, если президент, владеющий миллионным админресурсом, имеющий влияние на суды, прокуратуру, не понимал, что его кандидат, например, пролетит на выборах мэра Киева, значит, он не понимал политических процессов вообще. В целом же никаких сюрпризов эти местные выборы не преподнесли».