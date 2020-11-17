Остаточне рішення у справі “Роттердам+” виніс суд — новини політики / Фото: ЦПК у Фейсбук

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Остаточне рішення у справі «Роттердам+" винесла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Вона визнала законним і обґрунтованим закриття скандальної справи. У вівторок, 17 листопада, це рішення набуло чинності і оскарженню вже не підлягає.

Рішення сьогодні оголосив головуючий суддя Ігор Панаід, пише «РБК-Україна».

Апеляційне провадження на рішення ВАКС від 24 вересня закрити, — оголосив суддя.

Таким чином ВАКС визнав законною та обґрунтованою постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття справи «Роттердам+" за відсутністю складу злочину.

«Роттердам+" — методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій, котра розраховувалася з врахуванням цін у портах Західної Європи, одним з яких є Роттердам. Ця методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 року по 30 червня 2019 року.

Нагадаємо, справу «Роттердам +" було закрито прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генпрокурора. У вересні ВАКС визнав закриття справи «Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим. Суд не побачив доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від формули «Роттердам +".

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі «Роттердам+" і скасував постанову САП про закриття справи. Таке рішення було ухвалено за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського, який виступає потерпілим у справі.