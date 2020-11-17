Предприниматели штурмовали Раду и не выпускают из нее нардепов, скриншот видео

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Ракурс

Протесты предпринимателей проходят 17 ноября под Верховной Радой. После обеда они переросли в столкновения предпринимателей с полицией. Это произошло после провала законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов на 1 января 2022 года.

Люди пытались прорываться в здание парламента. Полиция пока сдерживает напор людей. Предприниматели настроены агрессивно.

Полиция применила слезоточивый газ. В трансляциях с места происшествия отмечалось, что многих протестующих задержали. Нацгвардия и полиция пытаются оттеснить предпринимателей от забора.

17 ноября у здания Верховной Рады проходит акция предпринимателей «Право на труд!». Около тысячи ее участников требовали отменить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Нардепы голосование провалили, хотя в зале было несколько вариантов выхода из ситуации.

Позже к протестующим вышли народные депутаты, которые хотят пообщаться с лидерами акции. Впоследствии со сцены организаторы заявили, что закон об отсрочке РРО для малого бизнеса повторно рассмотрят в парламенте 4 декабря.