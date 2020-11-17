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Ракурс
Підприємці штурмували Раду і не випускають з неї нардепів, скріншот відео

Підприємці штурмували Раду і не випускають з неї нардепів (ФОТО, ВІДЕО)

17 лис 2020, 16:39
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Протести підприємців відбуваються 17 листопада під Верховною Радою. По обіді вони переросли в зіткнення підприємців з поліцією. Це сталося після провалу законопроекту про відтермінування запровадження касових апаратів на 1 січня 2022 року.

Підприємці штурмували Раду і не випускають з неї нардепів, фото — Укрінформ

Люди намагалися прориватися до будівлі парламенту. Поліція поки стримує натиск людей. Підприємці налаштовані агресивно. Поліція застосувала сльозогінний газ. У трансляціях з місця події відзначалося, що чимало протестувальників затримали.

Нацгвардія та поліція намагаються відтіснити ФОПів від паркану.

17 листопада біля будівлі Верховної Ради відбувається акція підприємців «Право на працю!». Близько тисячі її учасників вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу та ухвалити законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Нардепи голосування провалили, хоч у залі було декілька варіантів виходу із ситуації.

До протестувальників вийшли народні депутати, які хочуть поспілкуватися з лідерами акції. Згодом зі сцени організатори заявили, що закон про відстрочку РРО для малого бізнесу повторно розглянуть у парламенті 4 грудня.


Підприємці штурмували Раду і не випускають з неї нардепів, фото — Радіо Свобода

Підприємці штурмували Раду і не випускають з неї нардепів, фото — Укрінформ

Джерело: Ракурс


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