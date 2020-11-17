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Ракурс
Рада провела ротацію “слуг” — один пішов, інший зайшов

Рада провела ротацію «слуг» — один пішов, інший зайшов

17 лис 2020, 16:35
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Верховна Рада 17 листопада припинила повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Зіновія Андрійовича, котрий раніше написав заяву про складання депутатського мандата.

Про це інформує прес-служба українського парламенту.

Таке рішення Андрійовича підтримали 306 нардепів.

Зауважимо, що 7 листопада Андрійович написав заяву про складання повноважень депутата Верховної Ради у зв’язку з обранням на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області. Там за нього віддали голоси 62,24% виборців.

Окрім цього, під час пленарного засідання у вівторок депутат Анатолій Гунько склав присягу народного депутата.

Гунько склав в парламенті присягу народного депутата й увійшов до складу фракції «Слуги Народу». Ми раді вітати його у команді!, — йдеться у Телеграм-повідомленні президентської партії.


Нагадаємо, Гунько переміг на довиборах в Раду на 208 окрузі. Він також подав заяву про входження до складу фракції «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


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