Рада провела ротацію “слуг” — один пішов, інший зайшов

https://racurs.ua/ua/n146622-rada-provela-rotaciu-slug-odyn-pishov-inshyy-zayshov.html

Ракурс

Верховна Рада 17 листопада припинила повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Зіновія Андрійовича, котрий раніше написав заяву про складання депутатського мандата.

Про це інформує прес-служба українського парламенту.

Таке рішення Андрійовича підтримали 306 нардепів.

Зауважимо, що 7 листопада Андрійович написав заяву про складання повноважень депутата Верховної Ради у зв’язку з обранням на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області. Там за нього віддали голоси 62,24% виборців.

Окрім цього, під час пленарного засідання у вівторок депутат Анатолій Гунько склав присягу народного депутата.

Гунько склав в парламенті присягу народного депутата й увійшов до складу фракції «Слуги Народу». Ми раді вітати його у команді!, — йдеться у Телеграм-повідомленні президентської партії.



Нагадаємо, Гунько переміг на довиборах в Раду на 208 окрузі. Він також подав заяву про входження до складу фракції «Слуга народу».