Рада провела ротацию «слуг» — один ушел, другой пришел

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Ракурс

Верховная Рада 17 ноября прекратила полномочия народного депутата от фракции «Слуга народа» Зиновия Андреевича, который ранее написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Такое решение Андреевича поддержали 306 нардепов.

Отметим, что 7 ноября Андреевич написал заявление о сложении полномочий депутата Рады в связи с избранием на должность мэра города Надвирна Ивано-Франковской области. Там за него проголосовали 62,24% избирателей.

Кроме этого, во время пленарного заседания во вторник депутат Анатолий Гунько принес присягу народного депутата.

Гунько в парламенте принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции «Слуга народа». Мы рады приветствовать его в команде!, — говорится в Телеграм-сообщении президентской партии.



Напомним, Гунько победил на довыборах в Раду в 208 округе. Ему проиграл одиозный политик Олег Ляшко. Он также подал заявление о вхождении в состав фракции «Слуга народа».