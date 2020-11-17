Венедиктова. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146620-venediktova-pereselilas-iz-gosdachi-v-dom-za-70-tys-grn-v-mesyac-bihus.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, переехала в частный дом под Киевом. Ее служебный кортеж и авто ее мужа Дениса Колесника во дворе двухэтажного особняка в Лесниках заметили журналисты.

Ранее этот дом сдавался в аренду за 70 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает Bihus. info.



Венедиктова с мужем переехали в Лесники после скандальной истории с арендой госдачи на территории комплекса отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами. Журналисты установили, что государственную резиденцию Венедиктова арендовала втрое дешевле полной стоимости.

В дополнение, для переезда Венедиктовой в июне 2020 года Кабмин издал постановление, которое позволило генпрокурору поселиться в этом имении. Ранее жить на госдаче могли только президент, спикер Верховной Рады и глава правительства.

Напомним, ранее мы сообщали, что генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась в центре нового скандала. Журналисты выяснили, что ее муж, топ-чиновник МВД, получил 750 тыс. грн, но уже через 10 дней восстановился в должности.