Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Венедиктова. Фото: Украинская правда

Венедиктова переселилась с госдачи в дом за 70 тыс. грн в месяц — Bihus

17 ноя 2020, 16:28
999

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, переехала в частный дом под Киевом. Ее служебный кортеж и авто ее мужа Дениса Колесника во дворе двухэтажного особняка в Лесниках заметили журналисты.

Ранее этот дом сдавался в аренду за 70 тыс. грн в месяц. Об этом сообщает Bihus. info.

Дом генпрокурора. Фото: BihusВенедиктова с мужем переехали в Лесники после скандальной истории с арендой госдачи на территории комплекса отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами. Журналисты установили, что государственную резиденцию Венедиктова арендовала втрое дешевле полной стоимости.


Дом генпрокурора. Фото: BihusВ дополнение, для переезда Венедиктовой в июне 2020 года Кабмин издал постановление, которое позволило генпрокурору поселиться в этом имении. Ранее жить на госдаче могли только президент, спикер Верховной Рады и глава правительства.

Стоимость участка. Фото: BihusНапомним, ранее мы сообщали, что генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась в центре нового скандала. Журналисты выяснили, что ее муж, топ-чиновник МВД, получил 750 тыс. грн, но уже через 10 дней восстановился в должности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров