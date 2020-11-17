Мужчина генпрокуроркы уволился из МВД, получил 750 тыс. Грн и восстановился в должности - Bihus (ВИДЕО)

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Генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась в центре нового скандала. Журналисты выяснили, что ее муж, топ-чиновник МВД, получил 750 тыс. нрн, но уже через 10 дней восстановился в должности.

Как утверждают журналисты Bihus.info, Денис Колесник, заместитель начальника департамента киберполиции, 25 сентября подал рапорт на увольнение.

Он работал в МВД только год. При этом Колесник попросил о социальных выплатах. 29 сентября он получает более 770 тыс. грн и 30 сентября прекратил трудовой договор с МВД.

Впрочем, уже через 10 дней он восстановился в должности и продолжил работу.

В реестре деклараций НАПК указано, что Колесник 1 октября подал декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Там он указал, что получил 608 тыс грн «единовременного пособия при увольнении», 48 тыс. грн материальной помощи на «решение социально-бытовых вопросов», 14 тыс. «на оздоровление» и 103 тыс. денежного обеспечения.

Впоследствии Колесник подал декларацию перед увольнением, а уже 9 октября — декларацию кандидата на ту же должность. Кроме того, в декларации говорится о том, что он претендует и на другую должность — главы управления организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности Национальной полиции Украины.

Напомним, что в сентябре вокруг генпрокурора Венедиктов вспыхнул другой скандал. Оказалось, что руководитель ГПУ арендует президентскую дачу в Пуще-Водице, причем делает это по ценам, вдвое ниже официальных.

Сама Венедиктова назвала это вынужденной мерой по «соображениям безопасности», но пообещала оттуда съехать в течение «нескольких дней».