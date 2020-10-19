Переезд Венедиктовой на госдачу ее бывшие однопартийцы объяснили требованиями безопасности, фото — Схемы

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха «Пуща-Водица» из-за того, что требует дополнительных условий безопасности.

Такого мнения придерживается нардеп фракции «Слуга народа» Александр Качура. Венедиктова возглавляет силовое ведомство и требует особых условий безопасности, сказал Качура в интервью «Радио Свобода».

Считаю, что руководители правоохранительных органов на время своей деятельности должны находиться в безопасных условиях. Заехал, пожил там, как в гостинице, если надо, отработал, сложил полномочия и уехал жить к себе в квартиру, или что там у тебя раньше было, — так ответил нардеп на вопрос о переезде Венедиктовой в «Пущу-Водицу».

Качура утверждает, что Венедиктова не знала о заниженной цене аренды своего нового жилья, мол, генпрокурор делает это непреднамеренно.

Не думаю, что у Венедиктовой есть время изучать, где что стоит, — пояснил нардеп, который считает оправданным и переезд на госдачу президента Владимира Зеленского, — Государственных дач не будет. Но на постоянной основе их никто не использует, так как президент сказал — это отель, пока он не найдет постоянное жилье. Это временно, он не переехал туда жить, как бывшие генпрокурора и президенты.

Напомним, что летом стало известно о переезде президента в резиденцию в Конча-Заспе. А в сентябре СМИ сообщили об аренде Венедиктовой государственной резиденции в комплексе отдыха «Пуща-Водица». При этом утверждалось, что аренда обходится ей в три раза дешевле, чем расчетная стоимость.