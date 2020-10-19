Переїзд Венедіктової на держдачу її колишні однопартійці пояснили вимогами безпеки, фото — Схеми

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» через те, що потребує додаткових умов безпеки.

Такої думки дотримується нардеп зі «Слуги народи» Олександр Качура. Венедіктова очолює силове відомство, а отже, потребує особливих умов безпеки, сказав Качура в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Вважаю, що керівники правоохоронних органів на час своєї діяльності повинні перебувати в безпечних умовах. Заїхав, пожив там, як в готелі, якщо треба, відпрацював, склав повноваження і поїхав жити до себе в квартиру, чи що там в тебе раніше було, — так відповів нардеп на запитання щодо переїзду Венедіктової у «Пущу-Водицю».

Качура переконує, що Венедіктова не знала про занижену ціну оренди свого нового житла, мовляв, генпрокурор робить це ненавмисно.

Не думаю, що у Венедіктової є час вивчати, де що коштує, — пояснив нардеп, який вважає виправданим й переїзд на держдачу президента Володимира Зеленського, — Державних дач не буде. Але ж на постійній основі їх ніхто не використовує, бо президент сказав, що це, як готель, доки він не знайде постійне житло. Це тимчасово, він не переїхав туди жити, як колишні генпрокурори і президенти.

Нагадаємо, що влітку стало відомо про переїзд президента у резиденцію в Конча-Заспі. А у вересні ЗМІ повідомили про оренду Венедіктовою державної резиденції у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця». При цьому стверджувалося, що оренда обходиться їй втричі дешевше, ніж розрахункова вартість.