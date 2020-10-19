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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Найгірший сценарій вірусних епідемій в Україні назвали у МОЗ

19 жов 2020, 14:54
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися серед населення. Також, традиційно, восени зростає захворюваність на сезонні віруси, такі як грип.

Прорахований у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) найгірший сценарій розвитку ситуації передбачає 35 тис. нових випадків вірусної захворюваності на добу. Виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин заявив про це в коментарі агентству «РБК-Україна».

Кузин зазначив, що йдеться як про випадки захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19, так і про грип.

За його словами, така кількість захворювань можлива вже наприкінці жовтня — початку листопада.

Чиновник додав, що зараз дуже важко робити точні прогнози, проте прогнози щодо 20 тис. нових випадків захворювання є цілком реалістичними і відповідають тенденціям, які сьогодні спостерігаються.

Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра в 20 тис. цілком реальна, — наголосив він.


При поточному сценарії такі цифри можливі через три-чотири тижні, зазначив Кузин.

Нагадаємо, у профільному парламентському комітеті нещодавно розповіли, чи поновлюватиметься навчання в українських школах у листопаді — після завершення осінніх канікул.

Джерело: Ракурс


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