Найгірший сценарій вірусних епідемій в Україні назвали у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n145304-naygirshyy-scenariy-virusnyh-epidemiy-v-ukrayini-nazvaly-u-moz.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися серед населення. Також, традиційно, восени зростає захворюваність на сезонні віруси, такі як грип.
Прорахований у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) найгірший сценарій розвитку ситуації передбачає 35 тис. нових випадків вірусної захворюваності на добу. Виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузин заявив про це в коментарі агентству «РБК-Україна».
Кузин зазначив, що йдеться як про випадки захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19, так і про грип.
За його словами, така кількість захворювань можлива вже наприкінці жовтня — початку листопада.
Чиновник додав, що зараз дуже важко робити точні прогнози, проте прогнози щодо 20 тис. нових випадків захворювання є цілком реалістичними і відповідають тенденціям, які сьогодні спостерігаються.
Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра в 20 тис. цілком реальна, — наголосив він.
При поточному сценарії такі цифри можливі через три-чотири тижні, зазначив Кузин.
Нагадаємо, у профільному парламентському комітеті нещодавно розповіли, чи поновлюватиметься навчання в українських школах у листопаді — після завершення осінніх канікул.