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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Худший сценарий вирусных эпидемий в Украине назвали в Минздраве

19 окт 2020, 14:54
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться среди населения. Также, традиционно, осенью растет заболеваемость сезонными вирусами, такими как грипп.

Просчитанный в Минздраве наихудший сценарий развития ситуации предполагает 35 тыс. новых случаев вирусной заболеваемости в сутки. Исполняющий обязательности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил об этом в комментарии агентству «РБК-Украина».

Кузин отметил, что речь идет как о случаях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, так и о гриппе.

По его словам, такое количество заболеваний возможно уже в конце октября — начале ноября.

Чиновник добавил, что сейчас очень трудно делать точные прогнозы, однако прогнозы относительно 20 тыс. новых случаев заболевания являются вполне реалистичными и отвечающими тенденциям, которые сегодня наблюдаются.

Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тыс. вполне реальна, — подчеркнул он.


При текущем сценарии такие цифры возможны через три-четыре недели, отметил Кузин.

Напомним, в парламентском комитете недавно рассказали, будет ли возобновляться обучение в украинских школах в ноябре — после завершения осенних каникул.

Источник: Ракурс


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