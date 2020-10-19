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Трамп рассказал, почему не доверяет ученым. Фото: pravda.com.ua
Борьба с COVID-19 — Трамп рассказал, почему не доверяет ученымhttps://racurs.ua/n145302-borba-s-covid-19-tramp-rasskazal-pochemu-ne-doveryaet-uchenym.htmlРакурс
Коронавирус в США в объективе внимания кандидатов президентской гонки. Во время борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 нельзя доверять ученым. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на воскресном предвыборном митинге в Неваде.
По его словам, советы ученых приведут к тяжелой депрессии в стране. Выступление американского президента транслировал телеканал Fox News.
Во время выступления президент США неоднократно заявлял, что коронавирус не является большой проблемой для США. Также он критиковал Байдена за ношение маски и соблюдение социальной дистанции.
Трамп предупредил избирателей, чтобы они не голосовали за демократа, потому что он обещал принимать решения основываясь на рекомендациях руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США — доктора Энтони Фаучи. А доктор Фаучи является сторонником жесткого карантина.
В случае победы Байдена, по мнению Трампа, на карантин отправят предприятия и учреждения, что спровоцирует экономическую депрессию в стране.
Он послушает ученых. Если бы я слушал ученых, страна была бы в тяжелой депрессии, — констатировал президент США.
Напомним, что Дональд Трамп, который за неделю вылечился от коронавирусной болезни COVID-19, из-за специфического лечения не получил иммунитет.
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