Трамп розповів, чому не довіряє науковцям. Фото: pravda.com.ua

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Коронавірус в США в об'єктиві уваги кандидатів президентських перегонів. Під час боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 не можна довіряти науковцям. Про це президент США Дональд Трамп заявив на недільному передвиборчому мітингу в Неваді.

За його словами, поради науковців спричинять важку депресію в країні. Виступ американського президента транслював телеканал Fox News.

Під час виступу президент США неодноразово заявляв, що коронавірус не є великою проблемою для США. Також він критикував Байдена за носіння маски та дотримання соціальної дистанції.

Трамп попередив виборців, аби вони не голосували за демократа, бо він обіцяв ухвалювати рішення базуючись на рекомендаціях керівника Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США — доктора Ентоні Фаучі. А доктор Фаучі є прихильником жорсткого карантину.

У разі перемоги Байдена, на думку Трампа, на карантин відправлять підприємства та установи, що спровокує економічну депресію в країні.

Він послухає науковців. Якби я слухав науковців, країна була б у важкій депресії, — констатував президент США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, який за тиждень одужав від коронавірусної хвороби COVID-19, через специфічне лікування не отримав імунітету.