Дональд Трамп. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145162-tramp-moje-znovu-zahvority-na-covid-19-zmi.html

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Дональд Трамп, президент США, який за тиждень одужав від коронавірусної хвороби COVID-19, через специфічне лікування не отримав імунітету.

Експерти вважають, що унікальне лікування президента могло перешкодити його організму виробляти антитіла, необхідні для тривалого захисту. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, стероїди, які приймав Трамп, пригнічують природну імунну відповідь організму, включно з продукуванням власних антитіл.

Водночас імунітет до коронавірусу, який Трамп отримав після ін'єкцій «коктейлем» з антитіл, діятиме лише протягом кількох тижнів. Тому Трампу знадобляться нові ін'єкції, переконані експерти.

Можливо, він не буде захищений вдруге, особливо тому, що він не виробив власних антитіл, — пояснює імунолог Єльського університету США Акіко Івасакі.

Вік, вага та стать Трампа, як кажуть експерти, не сприяють у виробленні власних антитіл. Тому Трамп цілком залежатиме від ін'єкцій. У Білому домі не коментують, які дози штучних антитіл приймає президент і як часто.

Хоча клінічні дослідження препарату досі не завершені, компанія Regeneron уже має близько 50 тис. готових доз. Вчені не впевнені у безпечності та тривалому впливі на імунітет.

Зокрема, аналогічне тестування препарату на основі антитіл від компанії Eli Lilly тимчасово зупинили.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що він готовий поділитися своєю плазмою з антитілами для виготовлення ліків для хворих на коронавірус.