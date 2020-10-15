Дональд Трамп. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145162-tramp-mojet-snova-zabolet-covid-19-smi.html

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Дональд Трамп, президент США, который за неделю оправился от коронавирусной болезни COVID-19, из-за специфического лечения не получил иммунитета.

Эксперты считают, что уникальное лечение президента могло помешать его организму вырабатывать антитела, необходимые для длительной защиты. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, стероиды, которые принимал Трамп, подавляют естественный иммунный ответ организма, включая производство собственных антител.

В то же время иммунитет к коронавирусу, который Трамп получил после инъекций «коктейлем» из антител, будет действовать только в течение нескольких недель. Поэтому Трампу понадобятся новые инъекции, убеждены эксперты.

Возможно, он не будет защищен во второй раз, особенно потому, что он не выработал собственных антител, — объясняет иммунолог Йельского университета США Акико Ивасаки.

Возраст, вес и пол Трампа, как говорят эксперты, не способствуют выработке собственных антител. Поэтому Трамп будет полностью зависеть от инъекций. В Белом доме не комментируют, какие дозы искусственных антител принимает президент и как часто.

Хотя клинические исследования препарата до сих пор не завершены, компания Regeneron уже имеет около 50 тыс. готовых доз. Ученые не уверены в его безопасности и длительном воздействии на иммунитет.

В частности, аналогичное тестирование препарата на основе антител от компании Eli Lilly временно остановили.

Напомним, Трамп недавно заявил, что он готов поделиться своей плазмой с антителами для изготовления лекарств для больных коронавирусом.