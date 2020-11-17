Чоловік генпрокурорки звільнився з МВС, отримав 750 тис. грн і поновився на посаді, фото — Цензор

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Генпрокурор Ірина Венедіктова опинилася в центрі нового скандалу. Журналісти з’ясували, що її чоловік, топ-чиновник МВС, отримав 750 тис. грн, але вже за 10 днів поновився на посаді.

Як стверджують журналісти Bihus.info, Денис Колесник, заступник начальника департаменту кіберполіції, 25 вересня подав рапорт на звільнення.

Він працював в МВС тільки рік. При цьому Колесник попросив про соціальні виплати. 29 вересня він отримує понад 770 тис. грн і 30 вересня припинив трудову угоду з МВС.

Утім, вже через 10 днів він поновився на посаді та продовжив роботу.

У реєстрі декларацій НАЗК вказано, що Колесник 1 жовтня подав декларацію про суттєві зміни в майновому стані. Там він вказав, що отримав 608 тис грн «одноразової допомоги при звільненні», 48 тис. грн матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань», 14 тис. «на оздоровлення» і 103 тис. грошового забезпечення.

Згодом Колесник подав декларацію перед звільненням, а вже 9 жовтня — декларацію кандидата на ту саму посаду. Крім того, у декларації йдеться про те, що він претендує і на іншу посаду — очільника управління організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності Національної поліції України.

Нагадаємо, що у вересні навколо генпрокурора Венедіктової спалахнув інший скандал. Виявилося, що очільниця ГПУ орендує президентську дачу в Пущі-Водиці, причому робить це за цінами, вдвічі нижчими за офіційні.

Сама Венедіктова назвала це вимушеним заходом «з міркувань безпеки», але пообіцяла звідти з’їхати протягом «декількох днів».