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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Майже 12 тис. нових випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

17 лис 2020, 09:23
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Статистика коронавірусу в Україні, на жаль, не покращується — щодня фіксується величезна кількість хворих.

За минулу добу, 16 листопада, медики зареєстрували 11 тис. 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників. Одужати вчора змогли 6 тис. 786 осіб, а померли 159 осіб. Лікарі вирішили госпіталізувати 1 тис. 610 осіб. Про це 17 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, найбільше хворих вчора виявили в Києві — 1 тис. 143 особи. Крім того, 808 осіб захворіли в Дніпропетровській області, 761 — в Одеській, в Черкаській 755 хворих та в Запорізькій 734 випадків.

Загалом з початку епідемії захворіли 557 тис. 657 осіб, а одужали 250 тис. 983 особи. Померли від COVID-19 9 тис.856 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 52 тис. 642 випадки;
  • Вінницька область — 14 тис. 103 випадки;
  • Волинська область — 19 тис. 297 випадків;
  • Дніпропетровська область — 22 тис. 877 випадків;
  • Донецька область — 17 тис. 713 випадків;
  • Житомирська область — 23 тис. 447 випадків;
  • Закарпатська область — 19 тис. 826 випадків;
  • Запорізька область — 20 тис. 25 випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 тис. 972 випадки;
  • Київська область — 25 тис. 787 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 тис. 753 випадки;
  • Луганська область — 5 тис. 215 випадків;
  • Львівська область — 37 тис. 970 випадків;
  • Миколаївська область — 12 тис. 998 випадків;
  • Одеська область — 34 тис. 176 випадків;
  • Полтавська область — 15 тис. 884 випадки;
  • Рівненська область — 25 тис. 596 випадків;
  • Сумська область — 18 тис. 903 випадки;
  • Тернопільська область — 23 тис. 938 випадків;
  • Харківська область — 48 тис. 586 випадків;
  • Херсонська область — 7 тис. 357 випадків;
  • Хмельницька область — 23 тис. 547 випадків;
  • Черкаська область — 14 тис. 233 випадки;
  • Чернівецька область — 28 тис. 692 випадки;
  • Чернігівська область — 12 тис. 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що скасування карантину, який був введений задля запобігання коронавірусу, може призвести до 30 тис. випадків зараження COVID-19 за добу.

Джерело: Ракурс


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