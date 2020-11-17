Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Статистика коронавірусу в Україні, на жаль, не покращується — щодня фіксується величезна кількість хворих.

За минулу добу, 16 листопада, медики зареєстрували 11 тис. 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників. Одужати вчора змогли 6 тис. 786 осіб, а померли 159 осіб. Лікарі вирішили госпіталізувати 1 тис. 610 осіб. Про це 17 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, найбільше хворих вчора виявили в Києві — 1 тис. 143 особи. Крім того, 808 осіб захворіли в Дніпропетровській області, 761 — в Одеській, в Черкаській 755 хворих та в Запорізькій 734 випадків.

Загалом з початку епідемії захворіли 557 тис. 657 осіб, а одужали 250 тис. 983 особи. Померли від COVID-19 9 тис.856 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 52 тис. 642 випадки;

Вінницька область — 14 тис. 103 випадки;

Волинська область — 19 тис. 297 випадків;

Дніпропетровська область — 22 тис. 877 випадків;

Донецька область — 17 тис. 713 випадків;

Житомирська область — 23 тис. 447 випадків;

Закарпатська область — 19 тис. 826 випадків;

Запорізька область — 20 тис. 25 випадків;

Івано-Франківська область — 28 тис. 972 випадки;

Київська область — 25 тис. 787 випадків;

Кіровоградська область — 3 тис. 753 випадки;

Луганська область — 5 тис. 215 випадків;

Львівська область — 37 тис. 970 випадків;

Миколаївська область — 12 тис. 998 випадків;

Одеська область — 34 тис. 176 випадків;

Полтавська область — 15 тис. 884 випадки;

Рівненська область — 25 тис. 596 випадків;

Сумська область — 18 тис. 903 випадки;

Тернопільська область — 23 тис. 938 випадків;

Харківська область — 48 тис. 586 випадків;

Херсонська область — 7 тис. 357 випадків;

Хмельницька область — 23 тис. 547 випадків;

Черкаська область — 14 тис. 233 випадки;

Чернівецька область — 28 тис. 692 випадки;

Чернігівська область — 12 тис. 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що скасування карантину, який був введений задля запобігання коронавірусу, може призвести до 30 тис. випадків зараження COVID-19 за добу.