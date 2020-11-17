Коронавирус в Украине. Фото:

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Статистика коронавируса в Украине, к сожалению, не улучшается — ежедневно фиксируется огромное количество больных.

За минувшие сутки, 16 ноября, медики зарегистрировали 11 тыс. 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Выздороветь вчера смогли 6 тыс. 786 человек, а умерли 159 человек. Врачи решили госпитализировать 1 тыс. 610 человек. Об этом 17 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его информации, больше всего больных вчера обнаружили в Киеве — 1 тыс. 143 человека. Кроме того, 808 человек заболели в Днепропетровской области, 761 — в Одесской, в Черкасской 755 больных и в Запорожской 734 случаев.

Всего с начала эпидемии заболели 557 тыс. 657 человек, а выздоровели 250 тыс. 983 человека. Умерли от COVID-19 9 тыс. 856 человек.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 52 тыс. 642 случая;

Винницкая область —14 тыс. 103 случая;

Волынская область —19 тыс. 297 случаев;

Днепропетровская область — 22 тыс. 877 случаев;

Донецкая область — 17 тыс. 713 случаев;

Житомирская область — 23 тыс. 447 случаев;

Закарпатская область — 19 тыс. 826 случаев;

Запорожская область — 20 тыс. 25 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 тыс. 972 случая;

Киевская область — 25 тыс. 787 случаев;

Кировоградская область —3 тыс. 753 случая;

Луганская область —5 тыс. 215 случаев;

Львовская область —37 тыс. 970 случаев;

Николаевская область — 12 тыс. 998 случаев;

Одесская область — 34 тыс. 176 случаев;

Полтавская область — 15 тыс. 884 случая;

Ровенская область — 25 тыс. 596 случаев;

Сумская область — 18 тыс. 903 случая;

Тернопольская область — 23 тыс. 938 случаев;

Харьковская область — 48 тыс. 586 случаев;

Херсонская область — 7 тыс. 357 случаев;

Хмельницкая область — 23 тыс. 547 случаев;

Черкасская область — 14 тыс. 233 случая;

Черновицкая область — 28 тыс. 692 случая;

Черниговская область — 12 тыс. 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что отмена карантина, который был введен для предотвращения коронавируса, может привести к 30 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки.