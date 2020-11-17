Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n146585-korabl-crew-dragon-uspeshno-pristykovalsya-k-mejdunarodnoy-kosmicheskoy-stancii-video.html

Ракурс

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX 17 ноября в 6.00 по киевскому времени успешно пристыковался к Международной космической станции.

Корабль доставил на МКС четырех астронавтов — американцев Майка Гопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Они пробудут на космической станции шесть месяцев. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

На МКС астронавты начали рабочий день сразу после прибытия и сыграли песню «In the Air Tonight».

Также в NASA сообщили, что после запуска, состоявшегося в ночь на 16 ноября, первая ступень космического корабля отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon вышел на орбиту.

Как известно, 30 мая этого года компания SpaceX в сотрудничестве с NASA уже отправляла в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.

Напомним, запуск американского пилотируемого космического корабля компании SpaceX Сrew Dragon к Международной космической станции должен был состояться 14 ноября, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.