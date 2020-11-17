Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n146585-korabel-crew-dragon-uspishno-prystykuvavsya-do-mijnarodnoyi-kosmichnoyi-stanciyi-video.html

Ракурс

Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX 17 листопада о 6.00 за київським часом успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Корабель доставив на МКС чотирьох астронавтів — американців Майка Гопкінса, Віктора Ґловера, Шеннона Вокера, а також астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті. Вони пробудуть на космічній станції шість місяців. Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

На МКС астронавти почали робочий день одразу після прибуття та зіграли пісню «In the Air Tonight».

Також в NASA повідомили, що після запуску, що відбувся в ніч на 16 листопада, перша ступінь космічного корабля відокремилася і приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані. Також успішно відокремилася друга ступінь. Пізніше Crew Dragon вийшов на орбіту.

Як відомо, 30 травня цього року компанія SpaceX у співробітництві з NASA вже відправляла у космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.

Нагадаємо, запуск американського пілотованого космічного корабля компанії SpaceX Сrew Dragon до Міжнародної космічної станції повинен був відбутися 14 листопада, але був перенесений через несприятливі погодні умови.