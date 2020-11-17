Глава МОЗ Максим Степанов. Фото: ryzh.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n146584-do-30-tys-zarajen-covid-19-za-dobu-stepanov-povidomyv-scho-pryzvede-do-kolapsu-ukrayinskoyi.html

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Скасування карантину, який був введений задля запобігання коронавірусу, може загрожувати величезним зростанням кількості хворих.

Це може призвести до 30 тис. випадків зараження COVID-19 за добу. Все це завершиться колапсом медичної системи в Україні, оскільки не буде вільних ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих. Наразі жодна країна світу не відмовляється від карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи… Ми побачимо зростання до 20, 25, 30 тис. хворих. Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненості ліжок у наших лікарнях і колапс медичної системи, — зазначив Степанов.

За словами міністра, карантин вихідного дня є компромісом для України, оскільки він повинен допомогти зменшити кількість контактів між людьми, і таким чином розірвати ланцюг передачі хвороби.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що карантин вихідного дня, який запровадили у Міністерстві охорони здоров’я, повинен знизити кількість нових хворих на коронавірус на 15−20%.