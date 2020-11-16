Перевибори у чотирьох областях оголосила ЦВК

Вибори. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146583-perevybory-u-chotyroh-oblastyah-ogolosyla-cvk.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні майже підійшли до свого кінця, однак ще у чотирьох регіонах відбудеться повторне голосування. Дати голосування визначені поки що тільки у двох містах.

Серед них опинилися Київська, Чернігівська, Вінницька та Сумська області. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Причиною призначення перевиборів стала смерть новообраних керівників міст від коронавірусу. Через це перевибори міського голови Новгород-Сіверського відбудуться 17 січня 2021 року, а вибори мера Борисполя — 31 січня 2021 року.

У Броварах на Київщині обиратимуть мера та депутатів міської ради, а в Уланівці переобиратимуть сільського голову. Дата голосування у цих регіонах ще невідома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Анатолій Федорчук, чинний міський голова Борисполя, переміг на місцевих виборах, попри те, що він помер 28 жовтня. Прізвище померлого є розділі «Обрані на посаду міського голови у містах обласного значення». Також помер Олександр Луговий, переможець нещодавніх виборів мера міста Конотопа Сумської області.