Помер новообраний мер Конотопа, в місті проведуть перевибори

Олександр Луговий, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n146540-pomer-novoobranyy-mer-konotopa-v-misti-provedut-perevybory.html

Ракурс

Олександр Луговий, переможець нещодавніх виборів мера міста Конотопа Сумської області, помер.

Чинний мер міста Артем Семеніхін повідомив про це виданню «Суспільне».

Зазначається, що повторні вибори мера міста мають відбутися до січня 2021 року.

Луговий на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук раніше повідомляв, що хворіє і перебуває у столичній лікарні. У другій половині жовтня він кілька разів повідомляв, що його здоров’я покращується. 31 жовтня Луговий заявив про намір невдовзі повернутися до Конотопа.

Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так…, — зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Ігор Молоток, котрий також повідомив про смерть Лугового.

За інформацією місцевого видання SumyToday, причиною смерті Лугового стали ускладнення коронавірусної хвороби COVID-19.

На виборах мера Конотопа самовисуванець Луговий набрав 37% голосів виборців. За нього проголосували 7 тис. 332 осіб, що на понад тисячу голосів більше, ніж за Семеніхіна.