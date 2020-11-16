Вибори мерів — хто переміг у другому турі

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні 15 листопада продовжилися другим туром голосування за мерів семи міст.

До нього увійшли кандидати, які набрали найбільше голосів 25 жовтня. Другий тур відбувся у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Одеса

Екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології показав, що найбільше голосів на виборах мера Одеси набрав чинний міський голова Геннадій Труханов. За результатами опитування КМІС, його підтримали 56,7% виборців.

Його суперник, чинний народний депутат Микола Скорик, за підрахунками інституту соціології, отримав 40,9% голосів. Ще 2,3% містян зіпсували виборчі бюлетені та не підтримали жодного з кандидатів.

Попри це Микола Скорик під час підсумкового брифінгу за результатами дня голосування оголосив себе переможцем та заявив, що матиме за честь «працювати міським головою». Водночас політик запевнив, що наразі намагатиметься «не дати вкрасти» свою «перемогу».

Нардеп посилається на результати екзит-полу ГО «Прямий вибір» на замовлення «7 каналу». Згідно з ним, Скорика підтримали 50,4% виборців, а за Труханова проголосували 46,2% містян.

Краматорськ

Олександра Гончаренка обрали міським головою Краматорська. Самовисуванець Гончаренко отримав 57,86%, а чинний голова міської ради Андрій Панков — 40,47%.

У 2015 році Гончаренко став депутатом Краматорської міської ради від партії «Наш край», він очолював одну з комісії міськради. На момент закінчення голосування у Краматорську явка склала 23,1%.

Суми

За попередніми даними, чинний мер Сум Олександр Лисенко отримав 61% голосів у другому турі виборів мера. Він представник «Батьківщини» і чинний мер Сум.

За Лисенка проголосували близько 61%, а за його опонента ─ голову Сумської районної ради Вадима Акперова («Європейська солідарність») ─ менше 40% виборців.

Луцьк

У Луцьку за Ігоря Поліщука, який йшов від «За майбутнє", проголосували приблизно 55% виборців.

Його суперник, колишній міський голова, а нині гендиректор ДП «Волиньстандартметрологія», самовисуванець Богдан Шиба отримав 45% голосів.

Кам’янець-Подільський

У цьому місті 15 листопада зафіксували найвищу явка (34,29%). За даними екзит-полу дослідницької компанії Кам’янця-Подільського «Ю. С. С.», перемогу здобув Михайло Посітко — 62,2%, його опонент Володимир Мельниченко отримав 36,8% голосів.

Херсон

У другий тур вийшли представник організації «Нам тут жити» Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо від однойменного блоку.

Згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, майбутнім мером Херсона стане Колихаєв. Він отримав підтримку понад 67% виборців. Колихаєв — чинний нардеп та член депгрупи «За майбутнє" у Раді. У Сальдо — 32,97% голосів.

Українка

У цьому місті на Київщині кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Туренко переміг кандидатку від партії влади.

За нього проголосували 2 тис. 852 виборці, а за Кирилюк із «Слуги народу» — 2 тис. 450.