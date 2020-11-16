Выборы мэров - кто победил во втором туре

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Ракурс

Местные выборы в Украине 15 ноября продолжились вторым туром голосования за мэров семи городов.

В него вошли кандидаты, набравшие больше голосов 25 октября. Второй тур состоялся в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).

Одесса

Экзит-пол Киевского международного института социологии показал, что больше всего голосов на выборах мэра Одессы набрал действующий городской голова Геннадий Труханов. По результатам опроса КМИС, его поддержали 56,7% избирателей.

Его соперник, действующий народный депутат из ОПЗЖ Николай Скорик, по подсчетам института социологии, получил 40,9% голосов. Еще 2,3% горожан испортили избирательные бюллетени и не поддержали ни одного из кандидатов.

Скорик во время итогового брифинга по результатам дня голосования объявил себя победителем. Политик заверил, что сейчас будет пытаться «не дать украсть» свою «победу».

Нардеп ссылается на результаты экзит-пола ОО «Прямой выбор» по заказу «7 канала». Скорика якобы поддержали 50,4% избирателей, а за Труханова проголосовали 46,2% горожан.

Краматорск

Александра Гончаренко избрали городским головой Краматорска. Самовыдвиженец Гончаренко получил 57,86%, а действующий председатель городского совета Андрей Панков — 40,47%.

В 2015 году Гончаренко стал депутатом Краматорского городского совета от партии «Наш край», он возглавлял одну из комиссии горсовета. На момент окончания голосования в Краматорске явка составила 23,1%.

Сумы

По предварительным данным, действующий мэр Сум Александр Лысенко получил 61% голосов во втором туре выборов мэра. Он представитель «Батькивщины» и действующий мэр Сум.

За Лысенко проголосовали около 61%, а за его оппонента ─ председателя Сумского районного совета Вадима Акперова («Европейская солидарность») ─ менее 40% избирателей.

Луцк

В Луцке за Игоря Полищука, который шел от «За будущее», проголосовали примерно 55% избирателей.

Его соперник, бывший мэр, а ныне гендиректор ГП «Волыньстандартметрология», самовыдвиженец Богдан Шыба получил 45% голосов.

Каменец-Подольский

В этом городе 15 ноября зафиксировали самую высокую явку (34,29%). По данным экзит-пола исследовательской компании Каменец-Подольского «Ю. С. С.», победу одержал Михаил Поситко — 62,2%, его оппонент Владимир Мельниченко получил 36,8% голосов.

Херсон

Во второй тур вышли представитель организации «Нам здесь жить» Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо от одноименного блока.

Согласно данным опроса на выходе с избирательных участков, будущим мэром Херсона станет Колыхаев. Он получил поддержку более 67% избирателей. Колыхаев — действующий нардеп и член депгруппы «За будущее» в Раде. В Сальдо — 32,97% голосов.

Украинка

В этом городе на Киевщине кандидат от «Европейской солидарности» Александр Туренко победил кандидатку от партии власти.

За него проголосовали 2 тыс. 852 избирателей, а за Кирилюк из «Слуги народа» — 2 тыс. 450.