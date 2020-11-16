Алексей Новиков (в центре), фото: The World’s Strongest Man

https://racurs.ua/n146536-ukrainec-stal-samym-silnym-chelovekom-planety-foto.html

Ракурс

Самым сильным человеком планеты стал украинец Алексей Новиков.

Соответствующий титул он завоевал на соревнованиях World Strongest Man в штате Флорида (США). Об этом сообщается на странице The World’s Strongest Man в социальной сети Фейсбук.

Второе место на этих соревнованиях занял британец Том Столтман и канадец Жан-Франсуа Карон.

Таким образом, Новиков стал первым украинцем, который получил этот титул с тех пор, как им владел Василий Вирастюк (в 2004 и 2007 годах).

Кроме того, 24-летний Новиков стал самым молодым атлетом, которому удалось получить этот титул.

Напомним, в 2018 году в Киеве на Трухановом острове открыли памятник легендарному богатырю Илье Муромцу. Для образа богатыря при создании этого памятника позировал Вирастюк.