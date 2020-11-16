Олексій Новиков (у центрі), фото: The World’s Strongest Man

https://racurs.ua/ua/n146536-ukrayinec-stav-naysylnishou-ludynou-planety-foto.html

Ракурс

Найсильнішою людиною планети став українець Олексій Новиков.

Відповідний титул він виборов на змаганнях World Strongest Man у штаті Флорида (США). Про це повідомляється на сторінці The World’s Strongest Man у соціальній мережі Фейсбук.

Другу сходинку на цих змаганнях посів британець Том Столтман та канадець Жан-Франсуа Карон.

Таким чином, Новиков став першим українцем, який здобув цей титул відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (у 2004 та 2007 роках).

Крім того, 24-річний Новиков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути цей титул.

Нагадаємо, у 2018 році в Києві на Трухановому острові відкрили пам’ятник легендарному богатирю Іллі Муромцю. Для образу богатиря під час створення цього пам’ятника позував Вірастюк.