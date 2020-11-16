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Олексій Новиков (у центрі), фото: The World’s Strongest Man

Українець став найсильнішою людиною планети (ФОТО)

16 лис 2020, 10:27
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Найсильнішою людиною планети став українець Олексій Новиков.

Відповідний титул він виборов на змаганнях World Strongest Man у штаті Флорида (США). Про це повідомляється на сторінці The World’s Strongest Man у соціальній мережі Фейсбук.

Другу сходинку на цих змаганнях посів британець Том Столтман та канадець Жан-Франсуа Карон.

Таким чином, Новиков став першим українцем, який здобув цей титул відтоді, як ним володів Василь Вірастюк (у 2004 та 2007 роках).

Крім того, 24-річний Новиков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути цей титул.

Олексій Новиков, фото: Alex Glyvynskyy

Олексій Новиков, фото: Alex Glyvynskyy


Олексій Новиков (у центрі), фото: The World’s Strongest Man

Нагадаємо, у 2018 році в Києві на Трухановому острові відкрили пам’ятник легендарному богатирю Іллі Муромцю. Для образу богатиря під час створення цього пам’ятника позував Вірастюк.


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