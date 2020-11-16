В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Козятинська міська рада

https://racurs.ua/ua/n146535-koronavirus-v-ukrayini-hvoriut-mayje-300-tys-osib-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 15 листопада, зафіксовано ще 9 тис. 832 випадки цього захворювання, з них 354 дитини та 360 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Госпіталізовано за добу 1 тис. 100 осіб.

15 листопада померли 94 хворих на коронавірус, одужали 2 тис. 753 пацієнти.

Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють 291 тис. 795 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення коронавірусу.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в таких регіонах України:

Києві — 879 випадків;

Дніпропетровській області — 847 випадків;

Запорізькій області — 807 випадків;

Київській області — 648 випадків;

Одеській області — 633 випадки.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 545 тис. 689 випадків COVID-19;

одужали — 244 тис. 197 осіб;

померли 9 тис. 697 хворих.

Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя, — наголошує Степанов.

Нагадаємо, COVID-19 нещодавно виявили в одного з лідерів ОПЗЖ — народного депутата Вадима Рабіновича.