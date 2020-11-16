Коронавірус в Україні — хворіють майже 300 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146535-koronavirus-v-ukrayini-hvoriut-mayje-300-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 15 листопада, зафіксовано ще 9 тис. 832 випадки цього захворювання, з них 354 дитини та 360 медпрацівників.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Госпіталізовано за добу 1 тис. 100 осіб.
15 листопада померли 94 хворих на коронавірус, одужали 2 тис. 753 пацієнти.
Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють 291 тис. 795 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення коронавірусу.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в таких регіонах України:
- Києві — 879 випадків;
- Дніпропетровській області — 847 випадків;
- Запорізькій області — 807 випадків;
- Київській області — 648 випадків;
- Одеській області — 633 випадки.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 545 тис. 689 випадків COVID-19;
- одужали — 244 тис. 197 осіб;
- померли 9 тис. 697 хворих.
Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя, — наголошує Степанов.
Нагадаємо, COVID-19 нещодавно виявили в одного з лідерів ОПЗЖ — народного депутата Вадима Рабіновича.