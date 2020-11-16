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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Козятинська міська рада

Коронавірус в Україні — хворіють майже 300 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

16 лис 2020, 09:42
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 15 листопада, зафіксовано ще 9 тис. 832 випадки цього захворювання, з них 354 дитини та 360 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Госпіталізовано за добу 1 тис. 100 осіб.

15 листопада померли 94 хворих на коронавірус, одужали 2 тис. 753 пацієнти.

Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні хворіють 291 тис. 795 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення коронавірусу.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в таких регіонах України:

  • Києві — 879 випадків;
  • Дніпропетровській області — 847 випадків;
  • Запорізькій області — 807 випадків;
  • Київській області — 648 випадків;
  • Одеській області — 633 випадки.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявлено 545 тис. 689 випадків COVID-19;
  • одужали — 244 тис. 197 осіб;
  • померли 9 тис. 697 хворих.

Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя, — наголошує Степанов.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, COVID-19 нещодавно виявили в одного з лідерів ОПЗЖ — народного депутата Вадима Рабіновича.

Джерело: Ракурс


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