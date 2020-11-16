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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Козятынский горсовет

Коронавирус в Украине — болеют почти 300 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2020, 09:42
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 15 ноября, зафиксированы еще 9 тыс. 832 случая этого заболевания, из них 354 ребенка и 360 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 100 человек.

15 ноября умерли 94 больных коронавирусом, выздоровели 2 тыс. 753 пациента.

В настоящее время коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине болеют 291 тыс. 795 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения коронавируса.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 879 случаев;
  • Днепропетровской области — 847 случаев;
  • Запорожской области — 807 случаев;
  • Киевской области — 648 случаев;
  • Одесской области — 633 случая.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • выявлены 545 тыс. 689 случаев COVID-19;
  • выздоровели — 244 тыс. 197 человек;
  • умерли 9 тыс. 697 больных.

Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзеров — спасает жизни, — подчеркивает Степанов.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, COVID-19 недавно обнаружили у одного из лидеров ОПЗЖ — народного депутата Вадима Рабиновича.

Источник: Ракурс


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