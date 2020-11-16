Коронавирус в Украине — болеют почти 300 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146535-koronavirus-v-ukraine-boleut-pochti-300-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 15 ноября, зафиксированы еще 9 тыс. 832 случая этого заболевания, из них 354 ребенка и 360 медработников.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 100 человек.
15 ноября умерли 94 больных коронавирусом, выздоровели 2 тыс. 753 пациента.
В настоящее время коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине болеют 291 тыс. 795 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу распространения коронавируса.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве — 879 случаев;
- Днепропетровской области — 847 случаев;
- Запорожской области — 807 случаев;
- Киевской области — 648 случаев;
- Одесской области — 633 случая.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- выявлены 545 тыс. 689 случаев COVID-19;
- выздоровели — 244 тыс. 197 человек;
- умерли 9 тыс. 697 больных.
Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзеров — спасает жизни, — подчеркивает Степанов.
Напомним, COVID-19 недавно обнаружили у одного из лидеров ОПЗЖ — народного депутата Вадима Рабиновича.