Пророссийский Додон проиграл выборы в Молдове

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В Молдове будет новый президент. Оппозиционерка и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,61%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,3% во втором туре выборов.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 52,7%, или более 1,6 млн человек, сообщает пресс-служба ЦИК Молдовы.

Явка была больше, чем в первом туре на почти 300 тыс. избирателей. Особенно много людей пришло на зарубежные участки — 222 тыс.

Первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 1 ноября. Тогда Санду набрала 36,16%, а действующий президент Додон — 32,61%.

В 2016 году, на предыдущих выборах, во второй тур также прошли Санду и Додон, однако тогда победу одержал лидер Партии социалистов. Додон стал третьим избранным президентом Молдовы. Госпожа Санду становится четвертой президенткой страны.

Ее снова поддержали крупные города страны, молодежь и большие диаспоры из европейских стран.

Додона поддержали сельские районы и соотечественники из России. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.

Лидер партии «Действие и солидарность» считается прозападным политиком. Санду стала премьером в июне 2019 года в результате коалиционного соглашения между Партией социалистов, в которую до своего избрания входил Додон, и политическим блоком ACUM.

На посту премьера она сразу заявила, что приоритетом его правительства будет налаживание отношений с ЕС. В ноябре парламент объявил правительству Санду недоверие по инициативе социалистов. Проевропейские силы оказались в оппозиции.

В мае оппозиция Молдовы обнародовала видео, на котором, как утверждают, президент страны Игорь Додон получает пакет с деньгами от олигарха Плахотнюка.

В прошлом году молдавский телеканал Publika TV обнародовал видео, на котором Додон в беседе с Плахотнюком и Яраловим якобы признался, что получал из России денежные переводы на содержание партии. При этом деньги передавали через бывшего российского вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего переговоры по Донбассу в Кремле.