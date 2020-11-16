Экипаж Crew-1, фото: SpaceX

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Ракурс

SpaceX, американская частная космическая компания, запустила свой первый регулярный маршрут в космос.

Ракета Falcon 9 отправила в космос космический корабль Crew Dragon, чтобы доставить на Международную космическую станцию ​​(МКС) экипаж из четырех астронавтов. Об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

Запуск состоялся на площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде. Спустя девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.

Корабль в настоящее время направляется к МКС, стыковка с которой должна состояться завтра, 17 ноября, в 6.00 по киевскому времени.

Это второй пилотируемый полет Crew Dragon и первый, который уже не является тестовым. Crew-1 является первой из шести запланированных регулярных миссий к МКС, контракт на осуществление которых SpaceX заключила с NASA.

В состав экипажа корабля входят американские астронавты Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в которую в настоящее время входят американский астронавт Кэтлин Рубинс, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Напомним, старт Crew Dragon пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.