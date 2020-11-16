Екіпаж Crew-1, фото: SpaceX

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Ракурс

SpaceX, американська приватна космічна компанія, запустила свій перший регулярний маршрут у космос.

Ракета Falcon 9 відправила у космос космічний корабель Crew Dragon, щоб доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) екіпаж з чотирьох астронавтів. Про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

Запуск відбувся на майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Через дев’ять хвилин після старту перша ступінь ракети Falcon 9 повернулася на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані.

Корабель наразі прямує до МКС, стикування з якою має відбутися завтра, 17 листопада, о 6.00 за київським часом.

Це другий пілотований політ Crew Dragon і перший, який вже не є тестовим. Crew-1 є першою з шести запланованих регулярних місій до МКС, контракт на здійснення яких SpaceX уклала з NASA.

До складу екіпажу корабля входять американські астронавти Шеннон Уокер, Віктор Гловер та Майкл Хопкінс, а також представник Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Вони приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС, до якої наразі входять американський астронавт Кетлін Рубінс та росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков.

Нагадаємо, старт Crew Dragon довелося перенести через несприятливі погодні умови.