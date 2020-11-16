Вадим Рабінович, фото: «Волинь-Нова»

https://racurs.ua/ua/n146532-na-koronavirus-zahvoriv-odyn-iz-lideriv-opzj.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні триває. Коронавірусна хвороба COVID-19, зокрема, продовжує активно поширюватися серед українських політиків.

Вадим Рабінович, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», також підхопив коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На жаль, спіймав коронавірус! Будемо лікуватися, — зазначив народний депутат.

Про самопочуття Рабіновича наразі не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно COVID-19 виявили в голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова — 11 вересня стало відомо, що спікер отримав позитивний результат тесту на коронавірус. У зв’язку із виявленням захворювання Разумков перебуває на самоізоляції та працює дистанційно.