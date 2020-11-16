Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вадим Рабінович, фото: «Волинь-Нова»

На коронавірус захворів один із лідерів ОПЗЖ

16 лис 2020, 08:08
999

Епідемія коронавірусу в Україні триває. Коронавірусна хвороба COVID-19, зокрема, продовжує активно поширюватися серед українських політиків.

Вадим Рабінович, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», також підхопив коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На жаль, спіймав коронавірус! Будемо лікуватися, — зазначив народний депутат.


Про самопочуття Рабіновича наразі не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно COVID-19 виявили в голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова — 11 вересня стало відомо, що спікер отримав позитивний результат тесту на коронавірус. У зв’язку із виявленням захворювання Разумков перебуває на самоізоляції та працює дистанційно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів