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Ракурс
Вадим Рабинович, фото: «Волинь-Нова»

Коронавирусом заболел один из лидеров ОПЗЖ

16 ноя 2020, 08:08
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Коронавирусная болезнь COVID-19, в частности, продолжает активно распространяться среди украинских политиков.

Вадим Рабинович, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», также подхватил коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться, — отметил народный депутат.


О самочувствии Рабиновича в настоящее время не сообщается.

Напомним, недавно COVID-19 обнаружили у главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова — 11 сентября стало известно, что спикер получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с выявлением заболевания Разумков находится на самоизоляции и работает дистанционно.

Источник: Ракурс


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