Проросійський Додон програв вибори у Молдові, фото — Суспільне

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У Молдові буде новий президент. Опозиціонерка та лідерка партії «Дія та солідарність» Майя Санду набрала 57,61%, а чинний президент Молдови Ігор Додон — 42,3% у другому турі виборів.

Явка виборців на другому турі президентських виборів склала 52,7%, або понад 1,6 млн людей, повідомляє прес-служба ЦВК Молдови.

Явка була більшою, ніж у першому турі на майже 300 тис. виборців. Особливо багато людей прийшл на закордонні дільниці — 222 тис.

Перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 1 листопада. Тоді Санду набрала 36,16%, а чинний президент Додон — 32,61%.

У 2016 році, на попередніх виборах, до другого туру також пройшли Санду і Додон, однак тоді перемогу здобув лідер Партії соціалістів. Додон став третім обраним президентом Молдови. Пані Санду стає четвертою президенткою країни.

За неї знову проголосували великі міста країни, молодь і великі діаспори з європейських країн.

Додона підтримали сільські райони і співвітчизники з Росії. Але цього виявилось недостатньо, щоб залишитися на другий термін.

Лідер партії «Дія і солідарність» вважається прозахідним політиком. Санду стала прем'єром в червні 2019 року в результаті коаліційної угоди між Партією соціалістів, в яку до свого обрання входив Додон, і політичним блоком ACUM.

На посаді прем'єра вона відразу заявила, що пріоритетом її уряду буде налагодження відносин з ЄС. У листопаді парламент оголосив її уряду недовіру за ініціативи соціалістів. Проєвропейські сили опинились в опозиції.

У травні опозиція Молдови оприлюднила відео, на якому, як стверджують, президент країни Ігор Додон отримує пакет із грошима від олігарха Плахотнюка.

Торік молдавський телеканал Publika TV оприлюднив відео, на якому Додон у розмові з Плахотнюком і Яраловим нібито зізнався, що отримував з Росії грошові перекази на утримання партії. При цьому гроші передавали через колишнього російського віцепремʼєра Дмитра Козака, який є куратором переговорів про Донбас у Кремлі.