Умер новоизбранный мэр Конотопа, в городе проведут перевыборы

Александр Луговой, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n146540-umer-novoizbrannyy-mer-konotopa-v-gorode-provedut-perevybory.html

Ракурс

Александр Луговой, победитель недавних выборов мэра города Конотопа Сумской области, умер.

Действующий мэр города Артем Семенихин сообщил об этом изданию «Суспільне».

Отмечается, что повторные выборы мэра города должны состояться до января 2021 года.

Луговой на своей странице в социальной сети Фейсбук ранее сообщал, что болеет и находится в столичной больнице. Во второй половине октября он несколько раз сообщал, что его здоровье улучшается. 31 октября Луговой заявил о намерении вскоре вернуться в Конотоп.

Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так…, — отметил на своей странице в Фейсбуке народный депутат Игорь Молоток, который также сообщил о смерти Лугового.

По информации местного издания SumyToday, причиной смерти Лугового стали осложнения коронавирусной болезни COVID-19.

На выборах мэра Конотопа самовыдвиженец Луговой набрал 37% голосов избирателей. За него проголосовали 7 тыс. 332 человек, что на тысячу голосов больше, чем за Семенихина.