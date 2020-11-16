Варианты выхода из конституционного кризиса озвучили в Раде

https://racurs.ua/n146538-varianty-vyhoda-iz-konstitucionnogo-krizisa-ozvuchili-v-rade.html

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Как будут решать кризис в Конституционном суде Украины посредством внесения изменений и обновления законодательства, рассказали в Верховной Раде.

Есть радикальный путь решения этого вопроса — это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был разработан законопроект, восстанавливающий антикоррупционную инфраструктуру, — сообщил «РБК-Украина» нардеп от «Слуги народа» Александр Качура.

По его мнению, парламентарии могут пойти и на политическое решение о роспуске КСУ.

Проект закона № 4304 спикера Верховной Рады предлагает восстановить отмененные нормы е-декларирования, в том числе и уголовную ответственность за нарушения в декларациях. В парламенте не исключают, что после принятия законопроекта Разумкова нардепы вместе с экспертами разработают необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут отвечать Конституции.

Также в Раде планируют доукомплектовать состав КСУ.

Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КСУ уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектование вакантных должностей, — сказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Галина Янченко.



Третий вариант действий — это изменение процедуры работы Конституционного суда в части кворума, необходимого для принятия решений. В Раде уже зарегистрирован законопроект № 4319 — соавторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского. Они предлагают увеличить минимально необходимое число голосов для принятия решений с 10 до 12 для Большой палаты КСУ, то есть до 2/3 от состава суда.

Напомним, ранее появилась информация, что четыре судьи отказались участвовать в работе КСУ. Таким образом КСУ теперь не может собрать кворум.