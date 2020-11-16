Варіанти виходу із конституційної кризи озвучили в Раді

https://racurs.ua/ua/n146538-varianty-vyhodu-iz-konstytuciynoyi-kryzy-ozvuchyly-v-radi.html

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Як вирішуватимуть кризу в Конституційному суді України за допомогою внесення змін та оновлення законодавства, розповіли у Верховній Раді.

Є радикальний шлях вирішення цього питання — це президентський законопроект. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом з Дмитром Разумковим було напрацьовано законопроект, який відновлює антикорупційну інфраструктуру, — повідомив «РБК-Україна» нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

На його думку, парламентарі можуть піти й на політичне рішення щодо розпуску КСУ.

Проект закону № 4304 спікера Верховної Ради пропонує відновити скасовані норми е-декларування, зокрема й кримінальну відповідальність за порушення у деклараціях. У парламенті не виключають, що після ухвалення законопроекту Разумкова нардепи разом з експертами розроблять необхідні коригування в антикорупційне законодавство, які відповідатимуть Конституції.

Також у Раді планують доукомплектувати склад КСУ.

Ми не списуватимемо з рахунків, що частина суддів КСУ піде у відставку. Але також розглядаємо як один з основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад, — сказала заступник голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко.



Третій варіант дій — це зміна процедури роботи Конституційного суду в частині кворуму, необхідного для ухвалення рішень. У Раді вже зареєстровано законопроект № 4319 — співавторства представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгіри і Федора Вениславского. Вони пропонують збільшити мінімально необхідну кількість голосів для прийняття рішень з 10 до 12 для Великої палати КСУ, тобто до 2/3 від складу суду.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь у роботі КСУ. Таким чином КСУ тепер не може зібрати кворум.