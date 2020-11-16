Подачу води в окупованому Криму критично обмежать

Вода у Криму. Фото: Флот 2017

https://racurs.ua/ua/n146582-podachu-vody-v-okupovanomu-krymu-krytychno-obmejat.html

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Вода у Криму стає дедалі рідшим ресурсом. Керівництво водоканалу в анексованому Сімферополі заявило, що впроваджує нові обмеження на подачу води.

Відтепер кримчани можуть користуватися водою лише протягом чотирьох годин на добу. Про це повідомляє підприємство, яке підконтрольне окупаційній владі, «Вода Криму».

Нові обмеження запроваджують через критичні рівні води у водосховищах і задля «недопущення мертвих обсягів». Такі обмеження будуть працювати до тих пір, поки не будуть реалізовані «заходи щодо стабілізації водопостачання». Новий графік почнуть тестувати з 17 листопада.

Згідно з новим графіком, кримчани зможуть побачити воду у кранах у такий час:

з вівторка по четвер з 6.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00;

у п’ятницю, суботу і неділю — з 18−00 до 22−00.

Наголошується, що графік подачі води в понеділок визначиться упродовж тижня в процесі тестування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін після відвідин окупованого Криму заявив, що дефіцит води на півострові з’явився через те, що воду «крадуть» самі кримчани.