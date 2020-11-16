Подачу воды в оккупированном Крыму критически ограничат

Вода в Крыму. Фото: Флот 2017

https://racurs.ua/n146582-podachu-vody-v-okkupirovannom-krymu-kriticheski-ogranichat.html

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Вода в Крыму становится все более редким ресурсом. Руководство водоканала в аннексированном Симферополе заявило, что внедряет новые ограничения на подачу воды.

Теперь крымчане могут пользоваться водой только в течение четырех часов в сутки. Об этом сообщает предприятие, подконтрольное оккупационной власти, «Вода Крыма».

Новые ограничения вводят из-за критически низкого уровня воды в водохранилищах и для «недопущения мертвых объемов». Такие ограничения будут работать до тех пор, пока не будут реализованы меры по стабилизации водоснабжения. Новый график начнут тестировать с 17 ноября.

Согласно новому графику, крымчане смогут увидеть воду в кранах в такое время:

со вторника по четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00;

в пятницу, субботу и воскресенье — с 18.00 до 22.00.

Отмечается, что график подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что вицепремьер России Марат Хуснуллин после посещения оккупированного Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове появился из-за того, что воду «воруют» сами крымчане.