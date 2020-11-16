Кернес виграв у суді — його реєстрацію мером визнали законною

Кернес. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n146581-kernes-vygrav-u-sudi-yogo-reiestraciu-merom-vyznaly-zakonnou.html

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Геннадій Кернес, мер Харкова, одержав перемогу в Апеляційному суді. Другий апеляційний адміністративний суд зазначив, що Харківська міська територіальна виборча комісія цілком законно зареєструвала його на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Кернеса визнали діючим у рамках закону, оскільки заява про реєстрацію мером була створена і підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом. Про це повідомляє «Суспільне».

Підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог, — заявила головуюча суддя Зоя Подобайло.

Як відомо, до міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 тис. 44 виборців (60,34%). Кернеса офіційно зареєстрували Харківським міським головою.

Він не з’являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень.10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня — перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку «Шаріте».