Кернес выиграл в суде — его регистрацию мэром признали законной

https://racurs.ua/n146581-kernes-vyigral-v-sude-ego-registraciu-merom-priznali-zakonnoy.html

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Геннадий Кернес, мэр Харькова, одержал победу в Апелляционном суде. Второй апелляционный административный суд отметил, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вполне законно зарегистрировала его на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

Кернеса признали действующим мером в рамках закона, поскольку заявление о регистрации мэром была создана и подписана способом, предусмотренным Избирательным кодексом. Об этом сообщает «Суспільне».

Подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, — заявила главенствующая судья Зоя Подобайло.

Как известно, в городскую избирательную комиссию обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего руководителя города Геннадия Кернеса. За него проголосовали 195 тыс. 44 избирателей (60,34%). Кернеса официально зарегистрировали Харьковским городским головой.

Он не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в семнадцатом городскую больницу, а в ночь на 17 сентября — перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику «Шарите».